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أحمد موسى: فرنسا تعتبر مصر عنصر الاستقرار الأساسي في المنطقة.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:35 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قمة الدول السبع الصناعية الكبرى القادمة سوف تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فرنسا تعتبر مصر عنصر الاستقرار الأساسي في المنطقة والكتاب الفرنسيين يؤكدون أن مصر هي الشريك الرئيسي لفرنسا في المنطقة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" زيارات ولقاءات متعددة بين الرئيس السيسي وماكرون لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يزيد عن 2 مليار يورو، واستثمارات فرنسا في مصر تقترب من 5 مليار يورو وهناك أكثر من 160 شركة فرنسية عاملة في مصر يعمل بها 60 ألف شخص".

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