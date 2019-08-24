أحمد موسى: فرنسا تعتبر مصر عنصر الاستقرار الأساسي في المنطقة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قمة الدول السبع الصناعية الكبرى القادمة سوف تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فرنسا تعتبر مصر عنصر الاستقرار الأساسي في المنطقة والكتاب الفرنسيين يؤكدون أن مصر هي الشريك الرئيسي لفرنسا في المنطقة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" زيارات ولقاءات متعددة بين الرئيس السيسي وماكرون لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يزيد عن 2 مليار يورو، واستثمارات فرنسا في مصر تقترب من 5 مليار يورو وهناك أكثر من 160 شركة فرنسية عاملة في مصر يعمل بها 60 ألف شخص".

