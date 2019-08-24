ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شروط إجراء عمليات السمنة عند الأطفال.. تعرف عليها

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:38 م
شروط اجراء عمليات
شروط اجراء عمليات السمنة عند الاطفال
آية التيجي
أوضح الدكتور هشام عبد الله إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام أن حدوث السمنة لدى الأطفال تؤدي لزيادة فرص الاصابة بالسكري من النوع الثاني ، حيث تؤدي السمنة لضعف تحمل الجلوكوز في الجسم و هو مؤشر للاصبة بالسكري من النوع الثاني.

وتابع عبد الله في بيان له اليوم انه قد يترتب على إصابة الطفل بالسمنة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي تؤدي لزيادة ترسب الدهون في الشرايين مما يؤدي لزيادة فرص الاصابة بأمراض القلب، وكذلك الاصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية لاحقا.

وقال عبد الله إن سمنة الأطفال تؤدي أيضا إلي اضطرابات النوم، و توقف التنفس أثناء النوم وهي من أهم المشاكل التي تحدث للطفل نتيجة اصابته بالسمنة، كذلك إصابة الطفل بمرض الكبد الدهني حيث يحدث نتيجة لتجمع الدهون حول الكبد مما يؤدي مستقبلا لحدوث تليف بالكبد والسمنة تؤدي لحدوث تغيرات في مستوى الهرمونات مما يؤدي لحدوث البلوغ المبكر لدى الأطفال.

وأكد عبد الله أن هناك العديد من الدراسات والابحاث التي ناقشت باستفاضة أهمية إجراء عمليات السمنة للأطفال، وأقرت بالفعل إمكانية خضوع الطفل فى سن 10 سنوات لعمليات تكميم المعدة، أما عملية التحويل المصغر لمسار المعدة فلا يمكن إجراؤها إلا عند إتمام الطفل 14 عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغدة الدرقية والأنسولين.. 7 هرمونات تتحكم فى زيادة الوزن

لو ابنك تخين .. اكتشف العمليات المناسبة لسمنة الأطفال

احذر.. السمنة المفرطة تعرضك لهذا المرض الشرس

ترشيحاتنا

ثورة تصحيح.. 5 قرارات نارية للجنة الجنايني المؤقتة باتحاد الكرة

عايزين يلموا النقطة.. رئيس شبكة الدفاع عن الطفل: زواج طفلي السنبلاوين اتجار بالبشر

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

عامر حسين يتقدم باستقالته.. والجناينى يعيد تشكيل لجان اتحاد الكرة

الاعلى للاعلام يقرر حجب موقعى الاخبارية والصباح نيوز

مدرب منتخب مصر.. انحصار المنافسة بين 6 مدربين لـ اختيار المدير الفني الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير