شروط إجراء عمليات السمنة عند الأطفال.. تعرف عليها

أوضح الدكتور هشام عبد الله إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام أن حدوث السمنة لدى الأطفال تؤدي لزيادة فرص الاصابة بالسكري من النوع الثاني ، حيث تؤدي السمنة لضعف تحمل الجلوكوز في الجسم و هو مؤشر للاصبة بالسكري من النوع الثاني.



وتابع عبد الله في بيان له اليوم انه قد يترتب على إصابة الطفل بالسمنة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي تؤدي لزيادة ترسب الدهون في الشرايين مما يؤدي لزيادة فرص الاصابة بأمراض القلب، وكذلك الاصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية لاحقا.



وقال عبد الله إن سمنة الأطفال تؤدي أيضا إلي اضطرابات النوم، و توقف التنفس أثناء النوم وهي من أهم المشاكل التي تحدث للطفل نتيجة اصابته بالسمنة، كذلك إصابة الطفل بمرض الكبد الدهني حيث يحدث نتيجة لتجمع الدهون حول الكبد مما يؤدي مستقبلا لحدوث تليف بالكبد والسمنة تؤدي لحدوث تغيرات في مستوى الهرمونات مما يؤدي لحدوث البلوغ المبكر لدى الأطفال.



وأكد عبد الله أن هناك العديد من الدراسات والابحاث التي ناقشت باستفاضة أهمية إجراء عمليات السمنة للأطفال، وأقرت بالفعل إمكانية خضوع الطفل فى سن 10 سنوات لعمليات تكميم المعدة، أما عملية التحويل المصغر لمسار المعدة فلا يمكن إجراؤها إلا عند إتمام الطفل 14 عامًا.