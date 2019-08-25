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اقتصاد

ارتفاع واردات مصر من الاتحاد الأوروبي لـ 4.6 مليار دولار في عام

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:00 ص
واردات
واردات
محمد يحيي
ارتفعت واردات مصر من الإتحاد الأوربي مسجلة 4.6 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي بعد أن كانت نحو 4 مليارات دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له بزيادة بلغت 600 مليون دولار .

وبلغت جملة الورادات لمصر وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 16.93 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي ومقارنة بـ 16.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له
ووصلت واردات الدول الأوربية الأخري لمصر لـ 1.403 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار في الربع المالي الثاني من العام قبل الماضي.

ووصلت واردات روسيا ودول الكومنولث المستقلة لـ 1.5 مليار دولار بعد أن كانت 1.382 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي قبل الماضي

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