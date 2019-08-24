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ناسا تحذر: حرائق غابات الأمازون تؤثر على صحة الإنسان

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:31 م
مروة إبراهيم
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم السبت، رسما متحركا يكشف ارتفاعا مفزعا في نسبة أول أوكسيد الكربون في الجو نتيجة للحرائق المستعرة في غابات الأمازون المطيرة.

ووصلت مستويات أول أوكسيد الكربون إلى 18 ألف قدم فوق سطح الأرض، وارتفعت إلى 160 جزءا في المليار من حيث الحجم في بعض المناطق، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أعلى من هذه الأرقام في المناطق الداخلية.

وفقا لوكالة ناسا، فإنه يمكن أن يظل الغاز الضار في الهواء لمدة شهر تقريبا، بما لذلك من تأثيرات على جودة الهواء وتغير المناخ.
وأشارت إلى أنه على هذا الارتفاع، فإن تركيزات أحادي أوكسيد الكربون يفرض خطرا مباشرا على صحة الإنسان، وإن الرياح القوية يمكن أن تغير تركيز الغاز السام في بعض المناطق.

وأوضحت "ناسا" أنه على الرغم من أن هذا الغاز تأثيره محدود على الهواء الذي نتنفسه، إلا أن الرياح القوية تلعب دورا سلبيا في التأثير على جودة الهواء، خصوصا أنها يمكنها أن تنقله إلى مسافات طويلة ولمدة أسابيع.

وغاز أول أوكسيد الكربون عديم اللون والرائحة، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو المرض بشكل مفاجئ.

وكشفت الأرقام التي نشرتها وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية عن أن حرائق الغابات في البلاد ارتفعت بنسبة تقارب 80 % لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2013.
 

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