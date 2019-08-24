محمد العرابي يكشف تاريخ مجموعة الـ G7 التي تشارك بها في فرنسا

قال وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن فكرة مجموعة الـg7 تعد فكرة أمريكية تعود لسبعينيات القرن الماضي، حيث تعد القمة الحالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ونوه، "العرابي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد ابو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن تلك المجموعة كانت أقل من 7 دول، حتي ترشيح كندا من قبل الرئيس الأمريكي السابق "جيرالد فورد"، من ثم تبعتها اليابان وإيطاليا، لتنتهي بانضمام روسيا بناء على ترشيح الرئيس الأمريكي السابق "كلينتون".



مضيفا، أن دعوة بعض الدول الغير عضو في تلك المجموعة خلال الدورات والقمم الكبري الخاصة بالمجموعة، تتعلق بالنمو الاقتصادي العملاق الذي تصل له بعض الدول، مثلما حدث مع مصر، حيث دعت مصر لتلك المجموعة بناء علي تقدمها الكبيرن فضلا عن الاهتمام الفرنسي بالقارة الإفريقية وقيادتها.

