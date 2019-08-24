ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي يكشف تاريخ مجموعة الـ G7 التي تشارك بها في فرنسا

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون
خالد محيي الدين
قال وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن فكرة مجموعة الـg7 تعد فكرة أمريكية تعود لسبعينيات القرن الماضي، حيث تعد القمة الحالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ونوه، "العرابي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد ابو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن تلك المجموعة كانت أقل من 7 دول، حتي ترشيح كندا من قبل الرئيس الأمريكي السابق "جيرالد فورد"، من ثم تبعتها اليابان وإيطاليا، لتنتهي بانضمام روسيا بناء على ترشيح الرئيس الأمريكي السابق "كلينتون".

مضيفا، أن دعوة بعض الدول الغير عضو في تلك المجموعة خلال الدورات والقمم الكبري الخاصة بالمجموعة، تتعلق بالنمو الاقتصادي العملاق الذي تصل له بعض الدول، مثلما حدث مع مصر، حيث دعت مصر لتلك المجموعة بناء علي تقدمها الكبيرن فضلا عن الاهتمام الفرنسي بالقارة الإفريقية وقيادتها.

ترشيحاتنا

اسأل المفتى.. هل رسول الله حي في قبره.. فيديو

شاهد.. هدف عالمى لـ محمد صلاح فى شباك أرسنال

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل

عنصرية وكاذبة ومدعية مرض.. نجوم أعلنوا الحرب على ريهام سعيد بسبب أزمة السمنة

رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

أحمد موسى: لن يصدر بيان ختامي عن قمة السبع لهذا السبب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير