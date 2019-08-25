تعرف على شروط التسجيل بمدينة جامعة حلوان.. الخطوات والاوراق المطلوبة من خلال هذا الرابط

كريم ناصر 4 ملاحظات يجب اتباعها عند التسجيل بالمدن الجامعية بجامعة حلوان

تعرف على أوراق التقديم في المدن الجامعية



أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019 - 2020، حيث أنه تم فتح باب التسجيل الالكترونى للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة حلوان للطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019-2020 عبر



أشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى استعداد الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا على حرص الجامعة على تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.



وأفادت إدارة المدن الجامعية بالشروط المنظمة للتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019- 2020 أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، ويشترط ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك، هذا بالاضافة إلى أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها (التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار)، كذلك يشترط أن لا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، وألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداده رسوم الاقامة، وألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.



كما تتضمن شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجودة لها نظير فى محافظته ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها، ولابد أن يخضع لأحكام الكشف الطبى الدورى ويثبت خلوه من الأمراض المعدية، ويجوز قبول الطلاب للاقامة أثناء العام الدراسى فى حالة وجود أماكن ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابقة .



وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية للعام الجامعى 2019-2020 الاتى :



1- أن يشتمل ملف الطالب على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر



2- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب



3- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات والاختام



4- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها



5- وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل



6- عدد (12) صورة شخصية للطالب



7- إيصال سداد قيمة التأمين للطلاب القدامى



8- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة



9- استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى .



وهناك عدة ملاحظات يجب على الطلاب مراعاتها عند التقديم للتسكين الجامعي وهى :



١- الصورة المطلوبة فى التسجيل الالكترونى تكون رسمية بقياس 4*6



٢- كود دفع المصروفات المطلوب هو 0



٣- لا يجب ترك اى خانة ببان فارغة حتى يتم الطالب تسجيل بياناته بطريقة صحيحة



٤- في خانة ملاحظات الطالب يجب كتابة لا يوجد . أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019 - 2020، حيث أنه تم فتح باب التسجيل الالكترونى للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة حلوان للطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019-2020 عبر الضغط هنا ، وتستمر اعمال التسجيل الالكترونى للتسكين بالمدن الجامعية حتى يوم السبت الموافق 31-8-2019 .أشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى استعداد الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا على حرص الجامعة على تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.وأفادت إدارة المدن الجامعية بالشروط المنظمة للتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019- 2020 أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، ويشترط ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك، هذا بالاضافة إلى أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها (التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار)، كذلك يشترط أن لا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، وألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداده رسوم الاقامة، وألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.كما تتضمن شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجودة لها نظير فى محافظته ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها، ولابد أن يخضع لأحكام الكشف الطبى الدورى ويثبت خلوه من الأمراض المعدية، ويجوز قبول الطلاب للاقامة أثناء العام الدراسى فى حالة وجود أماكن ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابقة .1- أن يشتمل ملف الطالب على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر2- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب3- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات والاختام4- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها5- وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل6- عدد (12) صورة شخصية للطالب7- إيصال سداد قيمة التأمين للطلاب القدامى8- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة9- استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى .١- الصورة المطلوبة فى التسجيل الالكترونى تكون رسمية بقياس 4*6٢- كود دفع المصروفات المطلوب هو 0٣- لا يجب ترك اى خانة ببان فارغة حتى يتم الطالب تسجيل بياناته بطريقة صحيحة٤- في خانة ملاحظات الطالب يجب كتابة لا يوجد .