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اقتصاد

البنوك تخفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:05 ص
البنك المركزب المصري
البنك المركزب المصري
محمد يحيي
تبدأ لجنة الألكو على مستوى 37 بنكا عاملا بمصر، اعتبارا من اليوم " الأحد" وعلي مدي الأسبوع الجاري، إجراء اجتماعات بأعضاء مجلس إداراتها لبحث أسعار الفائدة المخفضة بمعدل يصل لـ1.5% علي ودائعها ومنتجات التجزئة المصرفية لديها بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، الخميس الماضي.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري لـ"صدى البلد" إنه حتي الآن لم يتم الاستقرار أو تحديد أسعار الفائدة المعمول بها داخل البنك لكن اجتماع "ألكو البنك الأهلي" سيحسم الجدل خصوصا أنه طوّر المناقشات.

ذكر "أبو الفتوح" أن البنك المركزي المصري وافق الخميس الماضي علي تخفيض أسعار الفائدة علي منتجات الشهادات البلاتينية بمعدل 1% لتصل لـ14.25 و 15.25%.

وقالت مصادر مصرفية عديدة ببنوك "مصر، الأهلي، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، قناة السويس"، إن مصارفها ستحسم ذلك الجدل غدا إذا من المتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة بمتوسط 1% علي منتجاتها المصرفية لمواكبة قرار البنك المركزي المصري وتحفيز شريحة كبيرة من قروض التجزئة مما ينعكس علي ربحية الجهاز المصرفي.

ذكرت المصادر أن قرار البنك المركزي مشجع للمستثمرين ويتوافق مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار.

كان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بمعدل 1,5% علي المعاملات المصرفية ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

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