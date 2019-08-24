صناعة النواب للشباب: الحكومة مش بتشغل حد قوم دور على شغل.. فيديو

قال فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة به كم كبير من المشاريع الصناعية، والتي توفر فرص عمل كثيرة.



وأضاف فوزي فتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" بقول للشباب تعالى أشتغل في المصانع ويرفض وينتظر وظيفة الحكومة".



وتابع فوزي فتى:" الحكومة مش بتشغل حد ولابد أن يكون هناك تغيير في فكر الشباب ويجب على الشباب البحث عن العمل".



وأكمل فوزي فتى:" تخفيض سعر الفائدة سيغير الخريطة الصناعية والاستثمارية في مصر، والدولة قامت بتعليم الشباب لإمدادهم بالثقافة"، مضيفا:" قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يستحق التقدير ولكننا في حاجة إلى تخفيض جديدة في سعر الفائدة لزيادة معدلات الإستثمار".

