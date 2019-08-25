بمشاركة 6 بلدان أفريقية.. قمة مجموعة الدول السبع تنطلق في بياريتز..المساواة بين الجنسين والحاجة إلى الحفاظ على البيئة .. أبرز الملفات

الخارجية الفرنسية :

مجموعة الدول السبع تتحلى بالمسؤولية البيئية والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

القمة تسعى لتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف

مجموعة الدول السبع بصيغتها غير الرسمية تمثل 50٪ من الاقتصاد العالمي



إنطلق اليوم مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع بمدينة بياريتز الفرنسية والذي يُعقد حتي 26 أغسطس الجاري، حيث يمثل هذا المؤتمر حدثًا أساسيًا في فترة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع التي وضعت مكافحة أوجه انعدام المساواة في محور المناقشات الجارية.



وتضم مجموعة الدول السبع بصيغتها غير الرسمية كلا من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا والاتحاد الأوروبي حيث تتشاطر هذه القوى العظمى التي تمثل 50٪ من الاقتصاد العالمي، قيم الحرية والديمقراطية والطموح المشترك لمعالجة القضايا العالمية الكبرى.



ويجمع مؤتمر قمة بياريتز بصيغته المتجددة، بلدانًا شريكة ولا سيما البلدان الأفريقية والجهات الفاعلة الرئيسة من المجتمع المدني من أجل طرح حلول مشتركة، أي حلول فعلية لمكافحة جميع أشكال اللامساواة.



وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها إنّ مكافحة أوجه انعدام المساواة مسألة تتعلق بالعدالة وهي كذلك مسألة ملحّة ينبغي إيجاد حلول لها لاستعادة ثقة المواطنين في نظام الحوكمة الدولية.



وحددت فرنسا في إطار رئاستها لمجموعة الدول السبع وبغية مكافحة أوجه اللامساواة، خمس أولويات وهي مكافحة أوجه انعدام المساواة في المصير وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة؛ وتقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض بفضل التمويل المخصص للأنشطة المناخية والانتقال البيئي المنصف الذي يركّز على صون التنوّع البيولوجي والمحيطات.



كما حددت أيضا العمل من أجل إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية التي تزعزع أسس مجتمعاتنا، واغتنام الفرص التي يتيحها المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي محوره الانسان؛ وتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف.



ووفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2018 "فإنّ العصر الذي يتسنى فيه لمجموعة من البلدان الثرية أن تقرر وحدها مصير العالم قد بات غابرًا".



تمثّل رئاسة فرنسا لمجموعة الدول السبع فرصةً في عام 2019 لتطوير صيغة المجموعة ، فخلال هذا العام، عقد العديد من الوزراء الفرنسيين جلسات عمل مع نظرائهم في مجموعة الدول السبع ودعوا البلدان الشريكة مثل مصر ومالي والمكسيك إلى المشاركة في الأنشطة التي يضطلعون بها وذلك وفقا للبيان الصادر عن الخارجية الفرنسية.



ودعا رئيس الدولة الجهات التالية إلى المشاركة في مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز أربعة بلدان شريكة ملتزمة في حماية الحريات الديمقراطية وتعزيزها ولها تأثير إقليمي رئيس وهي جنوب أفريقيا وأستراليا وشيلي والهند؛ وستة شركاء من أفريقيا من أجل بناء شراكة على أساس المساواة مع قارة المستقبل: جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والسنغال ورواندا ومصر ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وجهات فاعلة رئيسة من المجتمع المدني مشاركة في أنشطة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع.



وتتحلي مجموعة الدول السبع بالمسؤولية البيئية وملتزمة بالسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين تماشيًا مع الأهداف الأساسية، حيث ترغب الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع في أن تظهر قمة بياريتز والاجتماعات الوزارية التي سبقتها كل من الحاجة إلى مكافحة أوجه انعدام المساواة بين الجنسين والحاجة إلى الحفاظ على البيئة.



وتتمثل هذه الإرادة فى حصول مؤتمر قمة بياريتز والعديد من الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول السبع على شهادة أيزو 20121 (التي تضمن مراعاة الأحداث للتنمية المستدامة)؛ بالإضافة الي إنشاء علامة "حدث يحترم المساواة بين الجنسين" التي تطبّق على جميع الاجتماعات الوزارية لمجموعة الدول السبع وقمة مؤتمر بياريتز.