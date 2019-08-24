ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: استمرار جهود الكشف عن ملابسات قضية ريجيني

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته في فرنسا، رئيس وزراء إيطاليا وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع والتي تعقد بمدينة "بياريتز".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس السيسي اكد علي الأهمية التى توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون مع إيطاليا فى مختلف المجالات.

واضاف راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي عبر عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس حول مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجينى" حيث جدد الرئيس السيسي تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما فى ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجاري تنفيذها فى مصر من فرص متميزة.

ترشيحاتنا

بـ 5 جنيهات.. ننشر التفاصيل الكاملة لـ راوتر المصرية للاتصالات الجديد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

عايزين يلموا النقطة.. رئيس شبكة الدفاع عن الطفل: زواج طفلي السنبلاوين اتجار بالبشر

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

عريس يا بوي.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير