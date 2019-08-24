السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: استمرار جهود الكشف عن ملابسات قضية ريجيني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته في فرنسا، رئيس وزراء إيطاليا وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع والتي تعقد بمدينة "بياريتز".



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس السيسي اكد علي الأهمية التى توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون مع إيطاليا فى مختلف المجالات.



واضاف راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي عبر عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس حول مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجينى" حيث جدد الرئيس السيسي تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.



كما تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما فى ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجاري تنفيذها فى مصر من فرص متميزة.