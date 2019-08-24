سيامة 11 شماساً للخدمة بكنيسة مارمرقس بشبرا .. صور

صلى الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، أسقف عام شبرا الشمالية، القداس الإلهي، خلال المؤتمر الروحي لاعداد خدام كنيسة مارمرقس بشبرا في ارض الكنيسة بالعبور، في جو من الروحانية، وتلقى الحضور جرعة مكثفة من التعليم والتلمذة.





وخلال المؤتمر رسم أسقف عام شبرا الشمالية، 11 شماسا برتبة ابسلطس، في إشارة إلى أن الخادم يجب أن يكون خادم مذبح أولا، قبل الانطلاق في مجالات الخدمة المتعددة.



