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اقتصاد

التخطيط: تطوير 500 مكتب صحة مميكن .. قريبا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:00 ص
وزارة التخطيط والمتابعة
وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري
آية الجارحي
أكدت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة تسعي لتطوير 500 مكتب صحة ضمن المرحلة الثانية من ببرنامج تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات.

أضافت في تصريحات لها، أن البرنامج يتضمن ميكنة 1200 وحدة تطعيملا و 12 معملا مركزيا تابع اوزارة الصحة و تطبيق نظام الملف الطبي لكل مريض بـ 350 عيادة مميكنة

وذكرت " لبيب" أنه من المقرر وفقا لبرنامج التحديث، سيتم التوسع في تطبيق برنامج فرض وإنفاذ القانون لتحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.

أوضحت أنه جار إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، والتوسع في ميكنة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومكاتب الطب الشرعي.

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