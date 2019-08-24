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بدء تطوير منطقة ميدان المساجد التاريخية ببحري الإسكندرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:10 م
الاعلان عن بدء تطوير
الاعلان عن بدء تطوير منطقة ميدان المساجد التاريخية ببحري
أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم، ميدان المساجد ببحري بحي الجمرك، أحد أشهر الأماكن السياحية وأقدمها ويضم العديد من المساجد أشهرها مسجد المرسي أبو العباس، وكذا تفقد المنطقة المحيطة بها والشوارع المؤدية لها، للبدء في وضع تصور لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها .

وتفقد بسيوني منطقة المرسي أبو العباس والمساجد والحدائق والميادين المختلفة بالمنطقة ، وكذا جميع الشوارع والطرق المودية إليها تمهيدا للبدء في تطويرها بالكامل ورفع كفاءتها والتي تستهدف أعمال الرصف والإنارة والنظافة وتطوير الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها وغيرها من أعمال التطوير .

وخلال الجولة تم التأكيد على كافة الجهات المعنية من الحي والطرق والحدائق والمتابعة، بضرورة تكاتف الجميع للبدء في أعمال التطوير وإنهائها في أسرع وقت ممكن للعمل على إعادة رونق المنطقة مع مراعاة البعد التراثي والإسلامي لها.

وكذلك وضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير، خاصة أن هذه المنطقة تعد مزارا سياحيا يقصده عدد كبير من المصريين والأجانب، كما تم التأكيد على تكثيف المرور والمتابعة لأعمال النظافة والتجميل بجميع حدائق وميادين الإسكندرية .

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