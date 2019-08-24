بسبب علبة سجائر.. اندلاع مواجهات في مدينة الرمثا الأردنية.. فيديو





بسبب قرار بإدخال عبوة سجائر واحدة مع كل مسافر، اندلعت مواجهات في مدينة الرمثا الأردنية، انتهت بعد حوالي 24 ساعة بالتوصل التوصال إلى اتفاق على إنهاء كافة أشكال التصعيد.وذكرت وكالة أنباء "عمون" الأردنية أن اجتماعا ضمّ ممثلين عن الحكومة وعددا من وجهاء مدينة الرمثا، أسفر عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.وأوضح مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة في تصريحات للتليفزيون الأردني عقب الاجتماع أنّ ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا اتفقوا على الالتزام بمحاربة أيّ محاولات لتهريب المخدّرات والسلاح والدخان، وتسهيل دخول البضائع الشخصيّة من ألبسة وأغذية ومواد تموينيّة، وفق أحكام التشريعات النافذة.كما بيّن الرحامنة أنّه تمّ التوافق على وضع آليّة مناسبة لتسهيل مرور المسافرين من خلال معبر جابر الحدودي خلال أيّام العطلات الرسميّة، بالإضافة إلى دراسة أسماء الممنوعين من السفر من أبناء مدينة الرمثا مع وزير الداخليّة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.من جانبه، أكّد النائب خالد أبو حسّان التوافق على إنهاء جميع المظاهر الاحتجاجيّة، وعودة الأمور إلى طبيعتها؛ مؤكدًا رفض أبناء الرمثا لمحاولات تهريب الدخان والأسلحة والمخدرات، والتزامهم الكامل بأحكام التشريعات والإجراءات المتّبعة على المعابر الحدوديّة.وأشاد أبو حسّان بتعاون رئيس الوزراء والأجهزة الحكوميّة، ودائرة الجمارك وكذلك أبناء مدينة الرمثا لحلّ المشكلة؛ مؤكّدًا أنّ الجميع وقفوا يدًا واحدة.وكانت الاحتجاجات قد تجددت، مساء اليوم السبت، في لواء الرمثا شمال المملكة، بإشعال الإطارات وإغلاق الطرق، عند دوار الرمثا.واستخدم المحتجون "زجاجات حارقة" وألعاب نارية ألقوها على مركبات الأجهزة الأمنية.ومن جهتها، جدّدت الحكومة الأردنية التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب جاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدرات والسلاح والدخان.وأوضحت في بيان صحفي اليوم السبت أنّ التهريب بمختلف أشكاله يشكّل خطرًا على المجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني ككلّ، ومن واجب الجميع رفضه؛ لافتة إلى أنّ منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.وحول ما جرى في مدينة الرمثا مساء أمس، أوضح البيان أنّ الحكومة تتفهّم تمامًا الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سوريا، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن المملكة؛ مؤكّدًا أنّ الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.وبدأت أعمال الشغب مباشرة بعدما عمم مدير عام الجمارك الأردنية على جميع المراكز الحدودية، وتحديدا على معبر نصيب وجابر المحاذي لسوريا، بقراره الجديد، بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بالسماح بإدخال "عبوة سجائر" واحدة فقط مع كل مسافر، الأمر الذي اعتبره أهالي الرمثا بمثابة حرب اقتصادية عليهم حصريا من دون بقية أهالي المحافظات.