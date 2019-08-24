ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ضد ديكاداها .. مصطفى محمد يسجل أول أهداف اللقاء .. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:29 م
مصطفى محمد لاعب الزمالك
مصطفى محمد لاعب الزمالك
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه ديكاداها، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات االدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مرر بن شرقي كرة مميزة داخل منطقة الجزاء، وخدع بها جميع المدافعين، لتصل الى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذي وضعها ببراعة شديدة لتسكن الشباك وتعلن عن هدف الزمالك الاول.

وجاء تشكيل الزمالك :
فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل
في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه
في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي
في خط الهجوم : مصطفي محمد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة الزمالك في مواجهة العودة أمام ديكاداها

أبطال أفريقيا .. ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك في مواجهة ديكاداها

الزمالك وديكاداها .. 15 دقيقة الأبيض يسيطر دون إحراز أهداف

القائم يحرم الزمالك من الهدف الأول في شباك ديكاداها ..فيديو

ترشيحاتنا

بسبب التهكم على المرأة.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد أمام الأعلى للإعلام

بشرى من الزراعة حول اسعار الدواجن الفترة المقبلة.. فيديو

اسأل المفتى.. هل رسول الله حي في قبره.. فيديو

رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

صدمه.. تعليق أحمد موسى على تصرف جونسون الغريب أمام ماكرون .. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول لـ 6 أرقام قياسية والفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير