نشأت الديهي يكشف عن أهم الملفات على طاولة قمة الدول السبع بفرنسا.. فيديو

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أهم الملفات على طاولة قمة الدول السبع بفرنسا.



وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إن قمة الدول السبع في فرنسا تهدف لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع في كافة المجالات.



وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن أهم أهداف القمة، تتمثل في المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام في كافة المجالات، واستغلال واستثمار الثروة الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة.



واختتم أن الأمن والإرهاب وكيف يمكن مواجهة الإرهاب، وقضية المناخ وتحقيق عدالة في توزيع تكلفة المناخ والصناعات الحديثة الملوثة للبيئة، وأخيرًا تحقيق المساواة والتنمية والعدالة المفقودة بين الدول السبع والدول الإفريقية، كل ذلك كان من بين أهم الملفات على طاولة القمة.



وتابع "الديهي"، أن هناك 5 دول إفريقيا تُشارك بالقمة لمناقشة كيف يمكن رفع الظلم التاريخي عن القارة الإفريقية.