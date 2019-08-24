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رياضة

الزعفران يضم حارس مرمى ديروط 3 مواسم

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:38 م
محمد زكريا حارس
محمد زكريا حارس مرمى
رباب الهوارى
نجح مسئولي مجلس ادارة نادي الزعفران ،في اتمام التعاقد مع محمد زكريا ،حارس مرمى ديروط السابق لمدة 3مواسم ،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثالث.

ووقع محمد زكريا على عقود انضمامه لفريق الزعفران بحضور علاء جعفر رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة أحمد الناغي وإبراهيم عياد وحمدي شبانة أمين الصندوق وفؤاد الزفتاوي مدير شئون اللاعبين والجهاز الفني بقيادة جمال الشرقاوي ومساعده أحمد منصور ووليد الشبراوي مدرب حراس المرمي.

ويذكر أن محمد زكريا لعب من قبل لنادي المنصورة في مرحلة الناشئين ، ثم نادي الزعفران، ونادي النصر بالمنصورة، ونادي المطرية، ثم نادي بلقاس ومن بعده انضم لنادي ديروط، ثم نادي سمنود ،ثم انتقل مؤخرا لشبان قنا قبل فسخ التعاقد بالتراضي ،لينضم أخيرا لنادي الزعفران .

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