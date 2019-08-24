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أستاذ اقتصاد دولي يكشف عن أبرز القضايا المطروحة في قمة دول السبع.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:05 م
قمة دول السبع
قمة دول السبع
عمرو ممدوح
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن قمة دول السبع من ضمن أهدافها التوسع في الشراكة مع دول إفريقيا، مشيرا إلى أنه من هذا الإطار تم دعوة مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وأضاف العمدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن إفريقيا سوق كبير ويمثل الحل للدول الغربية، مشيرا إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية ضمن الأمور المطروحة على القمة.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن قمة دول السبع، من المقرر أن تناقش توفير فرص العمل بالقارة، ما يعود بنتائج إيجابية على الحد من الهجرة غير الشرعية.من أبناء دول القارة السمراء.

وأوضح أن مصر لاعب فعال ومحوري في المنطقة، في ظل منطقة مليئة بالصراعات والمشاكل، مشيرا إلى أن مصر كانت مشارك أساسي في أكبر المؤتمرات الدولية مؤخرا.

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