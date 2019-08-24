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رياضة

ديفيد لويز يكشف سبب ابتعاده عن محمد صلاح عند تسجيل الهدف الثالث

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:48 م
محمد صلاح وديفيد
محمد صلاح وديفيد لويز في مباراة اليوم أمام ليفربول وارسنال
إسماعيل محمود
كشف البرازيلي ديفيد لويز مدافع نادي أرسنال عن سبب ابتعاده عن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول أثناء الكرة التي أتى منها الهدف الثالث للريدز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وقال ديفيد لويز في تصريحات صحفية بعد المباراة "في ضربة الجزاء ، لقد كان رد فعل طبيعياً، تحدثت مع صلاح وأخبرني بأنه لم يشعر بالاحتكاك، والحكم أنذرني مما جعلني أبتعد عن صلاح في الهدف الثالث، الإنذار منعني من الاحتكاك معه".

يُذكر أن صلاح قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بتسجيله الهدفين الثاني والثالث.

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