ديفيد لويز يكشف سبب ابتعاده عن محمد صلاح عند تسجيل الهدف الثالث

كشف البرازيلي ديفيد لويز مدافع نادي أرسنال عن سبب ابتعاده عن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول أثناء الكرة التي أتى منها الهدف الثالث للريدز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.





وقال ديفيد لويز في تصريحات صحفية بعد المباراة "في ضربة الجزاء ، لقد كان رد فعل طبيعياً، تحدثت مع صلاح وأخبرني بأنه لم يشعر بالاحتكاك، والحكم أنذرني مما جعلني أبتعد عن صلاح في الهدف الثالث، الإنذار منعني من الاحتكاك معه".



