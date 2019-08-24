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فن

مصطفى بسيط وعفيفي ومحمد عبد الرحمن في كواليس مسرح مصر .. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:07 م
نجوم مسرح مصر
نجوم مسرح مصر
محمد بدران
نشر الفنان مصطفى بسيط صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من بروفات مسرحية " مسرح مصر"، التى تعرض حاليا.

ظهر في الصورة رفقة مصطفى بسيط، كريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن، وعلق قائلا "مسرح مصر"

يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي فاجأ جمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

وأسس الفنان الكبير أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.
مصطفى بسيط وعفيفي ومحمد عبد الرحمن في كواليس مسرح مصر .. صور
مصطفى بسيط وعفيفي ومحمد عبد الرحمن في كواليس مسرح مصر .. صور

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