إيرادات الأفلام المصرية أمس الجمعة.. ولاد رزق الأول والفيل الازرق يلاحقه

يواصل الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق 2، تحقيق إيرادات قياسية فى شباك التذاكر المصرى بعد وصوله إلى ما يقرب من 87 مليون جنيه بعد 31 ليلة عرض فضلا عن إيرادات كبيرة يحصدها فى توزيعه الخارجى.



الفيلم كسر الرقم السابق المسجل باسم فيلم كازابلانكا للنجم أمير كرارة الذى وصل لحوالى 79 مليون جنيه، ويبقى فى المركز الثالث فيلم الممر للنجم أحمد عز بـ 74 مليون جنيه، وكلاهما تم طرحه خلال عام 2019.



أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، وقد حقق أمس الجمعة حوالى مليون و 300 ألف جنيه.



حقق فيلم ولاد رزق 2 إيرادات أمس الجمعة بلغت حوالى 2 مليون و 480 ألف جنيه طبقا للموزع محمود الدفراوي.. 2,485,926.



الفيلم حصد أكثر من 40 مليون جنيه فى الأسبوع الاول من طرحه فى دور العرض، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم.



"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.



وحقق فيلم خيال مآته للنجم أحمد حلمى إيرادات أمس الجمعة وصلت إلى 800 ألف جنيه طبقا للموزع محمود الدفراوى.



يمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد احدث أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.



ويواصل فيلم الكنز 2 حصد إيرادات متواضعة بعد انتهاء موسم عيد الأضحى السينمائى وحصل أمس الجمعة على مجموع إيرادات وصل لحوالى 200 ألف جنيه طبقا للموزع محمود الدفراوى.



ویستكمل فيلم الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحين في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحى بأخیه وحبيبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.