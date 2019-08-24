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بابا الفاتيكان: أصلي من أجل أرض مصر المباركة

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:50 م
بابا الفاتيكان:أصلي
بابا الفاتيكان:أصلي من أجل أرض مصر المباركة
سامح سلام
بعث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ببرقية إلى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، أكد له خلالها أنه يصلي من أجل أرض مصر المباركة.

وجاء في نص البرقية، إلى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، لقد تسلمت البرقية الودية التى تفضلتم وأرسلتموها إلي، وأود ان أعبر لكم عن امتناني وشكري على مشاركتكم في زيارتي إلى أبو ظبي وعلى حضوركم الأخوي والبناء.

وتابع قائلا، أغتنم هذه الفرصة كي أشكركم أيضا على رسالة التنهئة التى وجهتموها إلي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي الكرسي الرسولي.

وأضاف، أيها الأخ العزيز، إني أؤكد صلاتي من أجلكم ومن أجل أرض مصر المباركة كما وأطلب منكم الصلاة لأجلي، وتفضلوا بقبول خالص تحياتي القلبية، ومحبتي الأخوية.

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