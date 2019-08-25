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اقتصاد

طرح 700 وحدة سكنية بالعلمين الجديدة.. تعرف على التفاصيل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:07 ص
خالد عباس نائب وزير
خالد عباس نائب وزير الإسكان
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن توجه الهيئة لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف عباس فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن عدد الوحدات التى سيتم طرحها نحو 700 وحدة سكنية، بمنطقة "الداون تاون" وسط المدينة، وتتنوع بين فيلات وبنت هاوس وتوين هاوس، وجميعها كاملة التشطيب بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات.

وتابع نائب الوزير، أن الطرح الأول لوحدات سكنية بالمدينة شهد إقبال كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة لم تنته من التسعير للوحدات المقرر طرحها بعد، ومن المتوقع أن تنتهى مطلع الشهر المقبل.

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