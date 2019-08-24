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البيطريين: اجتماع طارئ للنظر في وقف تراخيص معامل التحاليل الطبية

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:27 م
معامل تحاليل
معامل تحاليل
محمد غالي
قالت الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر لجنة التحاليل الطبية، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن النقابة حصلت على نسخة من مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية المجحف، الذى يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية ويتيح تراخيص فتح المعمل للأطباء البشريين فقط.

وأكدت البطراوي، علي عقد اجتماع طارئ غدا بالمركز العلمي ظهر الأحد، التابع لنقابة البيطريين بالتنسيق مع ممثلي النقابات المهنية (العلميين..الصيدلة...العلوم الصحية...الزراعيين) لدراسة الموقف واتخاذ الآراء.

وأوضحت عضوة المجلس، أنه يوجد محاولات متكررة ومستميتة من قبل البشريين بانتزاع هذا الحق المكتسب منذ عشرات السنين والذى يعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى.
البيطريين: اجتماع طارئ للنظر في وقف تراخيص معامل التحاليل الطبية

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