قصر ثقافة الطفل بقنا يعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة القصة القصيرة والشعر

أعلن قصر ثقافة الطفل بقنا، عن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة القصة القصيرة والشعر، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.



و أوضح بيان لقصر ثقافة الطفل، بأن المرحلة الابتدائية، فاز بالمركز الأول فيها الطالبة حبيبة إبراهيم أبو بكر، بمدرسة الوقف الرسمية لغات"قصة سلمى وأنواعها"، و المركز الثانى الطالبة هيا محمد سليمان، مدرسة النيل المصرية"قصة الولد الذى اغضبته الطبيعة"، فيما فاز بالمركز الثالث الطالب أحمد وائل حامد محمود، مدرسة السادات الابتدائيه المشتركه"قصة الفضائيون والأرض".



و أضاف البيان، وفاز في المرحلة الإعدادية بالمركز الأول الطالب زياد ممدوح محمد يس، مدرسة حامد سليمان الإعدادية " قصيده عن الأخلاق"، و بالمركز الثانى الطالب محمد وائل حامد محمود، مدرسة حامد سليمان الاعدادية" قصة المشبك"، و بالمركز الثالث الطالبة ملك محمد جابر عباس، معهد فتيات قنا النموذجى"قصة العجوز والنقطة البيضاء".



وفى المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول الطالبة ميار جمعه حسين محمد"قصة قطرة الماء وشعاع الشمس"، و تكريم خاص للطالب مهاب محمد محمد الملقب عبد الفتاح، مدرسة حامد سليمان الإعدادية، و الطالبة حفصة عادل عبد النعيم مدرسة الراهبات الإعدادية.