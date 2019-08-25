ننشر مواعيد تسليم شقق محدودى الدخل بمايو وبدر والعبور

كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن قرب تسليم شقق حاجزى مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بمدن "بدر والعبور و15 مايو" والتى شهدت تأخيرا فى تسليم نسبة من الحاجزين المحولين من الإعلان الخامس لبدر ومايو، والحاجزين بالإعلان الثامن للمدن الثلاثة والمحولين من حلوان.



وأوضحت مى عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يتابع الجدول الزمنى للتسليمات بالمشروع، وسيتم تسليم النسبة الأكبر من الحاجزين قبل نهاية العام الجارى 2019.



وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن حاجزى بدر من المحولين من الإعلان الخامس استلموا وحداتهم بالكامل تقريبا، وبدأنا فى التعامل على وحدات حاجزى الإعلان الثامن.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصي بتوفير وحدة لكل حاجزى مدينة القاهرة الجديدة فى 2015 ضمن الإعلان الخامس للمشروع وتم فتح باب التحويل للمدن القريبة نظرا لعدم توافر وحدات جديدة ضمن المشروع بالقاهرة الجديدة وبلغ عدد المحولين نحو 38 ألف شخص، بخلاف الحاجزين بالإعلان الثامن.



وتشهد بدر ومايو وأكتوبر والعبور أعلى نسب للحجز ضمن المشروع فى كافة الطروحات نظرا لأنها تغطي احتياجات سكان أقليم القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، والتى تعد من أعلى المحافظات فى الكثافة والطلب على الإسكان.