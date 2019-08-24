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رياضة

بملابس البحر.. تعليق غامض من نجم الاهلى خلال إجازته بقرية سياحية

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:03 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد بدران
نشر صالح جمعة لاعب النادى الاهلى، صورًا جديدة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" خلال وجوده في إحدى القرى السياحية لقضاء الإجازة.

وظهر صالح جمعة، بملابس البحر وقبعة ونظارة شمس مستمتعًا بالشمس ولاقت الصور إعجاب الكثير من متابعيه.

وعلق صالح جمعة على الصورة "كل ما يمكنك ان تغيره هو نفسك ولكن في بعض الاحيان هذا يغير كل شيء".

وتغلب الأهلي علي بطل جنوب السودان اطلع بره مساء امس بتسعة أهداف نظيفه ليتأهل الي دور الــ32 لدورى ابطال افريقيا.

بملابس البحر.. تعليق غامض من نجم الاهلى خلال إجازته بقرية سياحية
بملابس البحر.. تعليق غامض من نجم الاهلى خلال إجازته بقرية سياحية
بملابس البحر.. تعليق غامض من نجم الاهلى خلال إجازته بقرية سياحية

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