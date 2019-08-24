أستاذ تمويل: البنك المركزي يغير سياساته لـ تخفيض سعر الفائدة .. فيديو

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، إن تخفيض سعر الفائدة يقلل تكاليف الإنتاج ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.



وأضاف هشام أبراهيم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ارتفاع سعر الفائدة كان قيد على الإستثمار.



وتابع هشام ابراهيم:" البنك المركزي أعلن من 2018 أنه يغير سياساته على سياسة توسعية لتخفيض سعر الفائدة".



وأكمل هشام ابراهيم:" هل يكون المواطن سعيدا عندما يأخذ فائدة 20 % على أمواله والأسعار تزيد 30 % ، أم يكون سعيد عندما يأخذ فوائد 14 % والأسعار تزيد 10%".

