حماية المستهلك: حل شكاوى المواطنين يوميا..فيديو

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بداية عمل الجهاز كانت مع اجتماع كل الشركات المتواجدة بالسوق المصري، للتنسيق مع الشركات لتلقي الشكاوى الخاصة بها بشكل يومي دائم.



أوضح، "عبد المعطي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تلك الفكرة كانت لتوفير الوقت وزمن استجابة الشركات لتلك الشكاوي الطارئة المتعلقة بالمستهلكين.



لافتا، إلي أنهم يقومون بمبادرة شهرية حتى يتحين للشركات مراجعة الشكاوى المقدمة ضد منتجاتهم، حيث تتجاوب كل الشركات حتي تلك التابعة للقطاع الحكومي مثل الكهرباء والغاز الطبيعي.