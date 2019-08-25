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برلمان

برلماني عن مشاركة السيسي في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى: اعتراف بقوة وضع مصر الحالى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:01 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماجدة بدوي
أكد النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى والتى ستبدأ أعمالها غدا بمدينة (بياريتز) الفرنسية.

وتابع النائب فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن دعوة فرنسا للرئيس السيسي للمشاركة فى اجتماعات مجموعة السبع الكبرى هو اعتراف بقوة وضع مصر الحالى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.

واشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي رؤساء الدول السبع وسيطلعهم على الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر، وسيكون دعوة للمستثمرين فى الدول الكبرى للإطلاع على فرص الاستثمار الجديدة فى مصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل غدًا السبت إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا بعد أن قادته كندا في عام 2018، وتسلم فرنسا الرئاسة العام القادم للولايات المتحدة الأمريكية.

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