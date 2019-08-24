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فن

شاهد.. نجم مسرح مصر يقضي الإجازة على البحر

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:50 م
على ربيع
على ربيع
محمد بدران

نشر الفنان علي ربيع نجم "مسرح مصر"، صورة جديدة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" خلال وجوده بإحدى القرى السياحية لقضاء الإجازة.


وظهر علي ربيع وهو جالس على أحد الشواطئ، ولاقت صورة علي ربيع إعجاب كثيرين من متابعيه.


يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي فاجأ جمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.


وأسس الفنان الكبير أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.


شاهد.. نجم مسرح مصر يقضي الإجازة على البحر

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