اطمئن على لاعبيه.. المصرى يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق كهرباء الاسماعيلية – أحد أندية الدرجة الثانية – بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن استعدادات المصري لانطلاق مبارياته بالموسم الجديد والتي يستهلها بملاقاة فريق ماليندي بطل زنجبار في المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر المقبل بزنجبار ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



استغل الكابتن ايهاب جلال المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه الناشئين الذين لم يشاركوا بشكل كبير خلال المباراتين الوديتين الماضيتين أمام المقاصة وانبي وهما المباراتين اللتين انتهيتا بالتعادل 1/1 ، 0/0 على الترتيب ، حيث ظهر عدد كبير من الناشئين بشكل مبشر للغاية على مدار شوطي المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث تقدم فريق الكهرباء بهدف في الدقيقة الثالثة والعشرين قبل أن ينجح المتألق عبد الرحمن زين في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والعشرين.



وفي الشوط الثاني استطاع النيجيري أوستين أموتو ترجمة سيطرة فريقه بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الحادية عشر واستمر الشوط الثاني على وتيرة واحدة سيطرة من جانب فريق المصري ودفاع من جانب فريق الكهرباء لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.



مثل المصري خلال الشوط الأول : أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، عبد الرحمن زين ، حسام أشرف ، أحمد لبيب ، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر ، أحمد خالد كارلوس ، علي حمدي كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي مصطفى أيمن ، زياد فرج ، أيمن ندا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو ، وشهد هذا الشوط إجراء تغييرين بنزول حسن علي واسلام عطية بدلا من زياد فرج ومصطفى أيمن ، فيما دفع الكابتن ايهاب جلال مع مطلع الشوط الثاني بالثنائي حسين رجب ومحمد زكريا شيكا بدلا من أحمد خالد كارلوس وايمن ندا.



