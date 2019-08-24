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خبير: تم التصويت على قرار خفض سعر الفائدة في البنك المركزي وليس قرارا منفردا من المحافظ

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:15 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
هاني حسين
قال فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ، إن البنك المركزي أنضم له كوادر شبابية لديها وعي كبير، ويتم إجراء بحوث ودراسات فنية للتعرف على حالة الاقتصاد المصري.

وأضاف فخري الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه قبل اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة يتم عرض هذه الدراسات على لـ أعضاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

وتابع فخري الفقي:" يتم إجراء دراسات من أجل قراءة تطورات الاقتصاد المصري، ومعدلات النمو الاقتصادي، والأسعار، ومعدل التضخم وميزان المدفوعات"، مضيفا:" 28 بنكا  أبدى رأيه في قراار خفض سعر الفائدة وكانت نسبة قبول القرار ب80 %".

وأكمل فخري الفقي:" بعد إجراء مناقشات كثيرة والاطلاع على البحوث والدراسات الفنية والمسرحية لكل التطورات الداخلية والخارجية يتم التصويت بين أعضاء اللجنة على قرار خفض سعر الفائدة، وقرارا تخفيض سعر الفائدة ليس منفردا للمحافظ".

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