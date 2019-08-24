مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك ديكاداها .. فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في شباك منافسه ديكاداها، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مرر عبد الله جمعة كرة مميزة داخل منطقة الجزاء، وخدع بها جميع المدافعين، لتصل الى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذي وضعها ببراعة شديدة لتسكن الشباك في الدقيقة 51 من عمر المباراة وتعلن عن هدف الزمالك الثاني.



وجاء تشكيل الزمالك :

فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل

في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي

في خط الهجوم : مصطفي محمد

