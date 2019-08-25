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برلمان

بعد إقراره من الرئيس.. هل يجوز الجمع بين معاشين بقانون المعاشات الجديد؟

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:58 ص
قانون المعاشات الجديد
قانون المعاشات الجديد
عبد الرحمن سرحان
في يوليو الماضي أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون المعاشات الجديد، وصدق الرئيس السيسي عليه يوم الخميس الماضي.

ووضع قانون المعاشات الجديد، ضوابط وحظر الجمع بين معاشين إلا في حالات بعينها.

ويستعرض "صدى البلد" أهم هذه الحالات، وفقا لما وردت بقانون المعاشات الجديد، بمادته 69..

يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقًا لما يأتى :

1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.

2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حدود.

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