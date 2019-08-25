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تعليم

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الديناميكا والاقتصاد اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:00 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الديناميكا وال
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 5095 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتي العلمي والأدبي ، امتحان الدور الثاني في مادة ( الاقتصاد ) بإجمالي عدد 7092 طالبا/ طالبة، و يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 4 طلاب، وفى مادة المنطق بإجمالي عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأوضح خالد عبد الحكم، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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