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الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:07 م
الصحفيين تستضيف علي
الصحفيين تستضيف علي بدرخان
عبدالوكيل ابوالقاسم / مصور: عمرو سيد
نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين منتدى طه حسين الذي استضاف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان.

وعقدت ندوة للمخرج علي بدرخان تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين؟ وذلك بحضور تلاميذ الفنان الكبير.

شهدت الندوة فقرة موسيقية أدت فيها بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزى، فيما أدار الندوة الكاتب الصحفى محمد نوار.
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور
الصحفيين تستضيف علي بدرخان في أولى جلسات منتدى طه حسين ..صور

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