متحدث الرئاسة: ملف مكافحة الفساد بإفريقيا محور رئيسي في كلمة السيسي أمام قمة الدول السبع

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستعرض في كلمته أمام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى غدا الأحد جهود تمكين المرأة في إفريقيا ودورها الكبير في مصر وإفريقيا والعالم، وما تقدمه للمجتمع من إسهامات تضعها في بؤرة التنمية والاهتمامات داخل القارة الإفريقية.



وأضاف راضى - في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الحالية لفرنسا - أن ملف مكافحة الفساد في القارة الإفريقية سيكون حاضرا كمحور رئيسي خلال كلمة الرئيس السيسي نظرا لأنه آفة كبيرة تستنفد الموارد في القارة الافريقية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية باعتبارها ضرورة ملحة لكون الإرهاب خطرا آنيا يهدد العالم بأسره، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي وتشديد وتقوية بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية بالشراكة المتوازنة مع الدول الصناعية الكبرى.



وأكد المتحدث الرسمي أن الجلسة الخاصة بالشراكة بين مجموعة الدول السبع الكبرى مع إفريقيا تعد من أهم الفعاليات التي ستشهدها أعمال مجموعة السبع، لافتا إلى أن مشاركة السيسي في هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي هذا العام، حيث سيعرض الرئيس السيسي أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وأضاف المتحدث أن الكلمة ستتناول - أيضا - الحاجة إلى العمل الجماعي بين إفريقيا وشركائها الدوليين، خاصة الدول السبع الصناعية الكبرى لإيجاد حلول للتحديات المعروفة للجميع، والتي تم بحثها على مدار سنوات كثيرة، وحان وقت بلورة حلول عملية وواضحة وقاطعة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع في إطار المصلحة المتبادلة والعلاقات المتوازنة بين القارة الإفريقية ودول العالم.