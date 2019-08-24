ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة التضامن أنقذتهم.. أطفال عبير الإسلام: مجلس الإدارة الإخواني نهب الدار

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:53 م
محمد الباز
محمد الباز
حمزة شعيب
عرض الإعلامى محمد الباز، تقريرًا مصورًا يكشف أزمة دار عبير الإسلام للأيتام، والتي تحولت إلى أطفال بلا طعام ورعاية بعد استقالة مجلس الإدارة.

وتحدث الأطفال إلى كاميرا "90 دقيقة"، مؤكدين أن مجلس الإدارة الإخواني كان يقوم بنهب الدار وسرقتها، وبعد استقالة المجلس كانت الدار مدمرة، ولم يكن هناك مسئولون.

من جانبه، قال علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن، إنه خلال عام 2014 اتضح علاقة الإخوان بالجمعية، وفي 2017 تم التحفظ على أموال الجمعية، مردفًا: "كان يهمنا وقتها احتواء الأولاد وتعديل سلوكهم، وهم ما سعينا نحوه".

ورصد التقرير التغير الجذري للدار، والاهتمام بالأولاد، وتحولها من خرابة إلى مكان آدمي نظيف يصلح للحياة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الفوز الرابع.. منتخب مصر لكرة الطائرة يسحق المكسيك في كأس العالم ويتصدر مجموعته

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

الاعلى للاعلام يقرر حجب موقعى الاخبارية والصباح نيوز

إحالة عنتيل قرية حجازي وسيدتين وآخر هارب للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات إباحية

ديفيد لويز يكشف سبب ابتعاده عن محمد صلاح عند تسجيل الهدف الثالث

بلاعب واحد على دكة البدلاء.. النجم الساحلي يكتسح هافيا كوناكري بسباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير