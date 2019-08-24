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التعليم تكشف أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد..فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:52 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
خالد محيي الدين
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إنهم مستمرون في نظام التطوير الجديد، حيث يعتمدون بشكل كبير على مهارات التفكير، مماثلة لقرائتها من الأمتحانات الدولة.

وأضاف، "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إيمان الحصري" في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "DMC" الفضائية، أنهم تأخروا في إعلان عن القرارات الجديدة الخاصة بالصف الثاني الثانوي، نظرا للمباحثات المكثفة التي جرت خلال الفترة الماضية.

لافتا، إلى أنهم عام 2019 سيشهد الشكل والتصميم القديم للثانوية العامة، حيث يعتبرون الصف الأول والثاني الثانوي عام تجريبي فقط، والثانوية العامة ستقتصر علي الصف الثالث.

وتابع، أن نظام التعليم سيتم بـ "التابلت" حتي يستطيعون تنمية مهارات الطلاب وتفكيرهم خلال السنوات التجريبية، فضلا عن طباعة الكتب لتناسب كل الطلاب.

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