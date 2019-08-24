من مصر .. تركي ال الشيخ يعلن الفائز بالسيارة بعد توقعه نتيجة المباراة

أعلن تركي ال الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن الفائز بسيارة موديل 2019، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وراسينغ سانتاندير في دور الدرجة الثانية الإسباني.









ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة واسم الفائز وعلق قائلًا :" مبروك الفائز من مصر ... توقع النتيجة الصحيحة وفاز بسيارة وحنتواصل معاه، ياليت الفايز يتواصل معنا ويبعت نمرته وحيكلمه حد في مصر حالًا ... عاوزه ينام النهارده بالعربية👍🇸🇦🇪🇬❤"









يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، اعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.



