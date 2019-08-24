ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من مصر .. تركي ال الشيخ يعلن الفائز بالسيارة بعد توقعه نتيجة المباراة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:55 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
محمد بدران
أعلن تركي ال الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن الفائز بسيارة موديل 2019، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وراسينغ سانتاندير في دور الدرجة الثانية الإسباني.


ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة واسم الفائز وعلق قائلًا :" مبروك الفائز من مصر ... توقع النتيجة الصحيحة وفاز بسيارة وحنتواصل معاه، ياليت الفايز يتواصل معنا ويبعت نمرته وحيكلمه حد في مصر حالًا ... عاوزه ينام النهارده بالعربية👍🇸🇦🇪🇬❤"


يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، اعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وكتب "آل شيخ"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم. سأبدأ في الصفحة من اليوم، وعلى فترات متباعدة بمسابقة رياضية أو فنية، وستكون هناك جائزة قيمة إن شاء الله تسعدكم للمحظوظ الذي سيتم اختياره... الجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩".
من مصر .. تركي ال الشيخ يعلن الفائز بالسيارة بعد توقعه نتيجة المباراة
من مصر .. تركي ال الشيخ يعلن الفائز بالسيارة بعد توقعه نتيجة المباراة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادمًا من السعودية.. الصحف الإسبانية تكشف عن مدرب نادي تركي آل الشيخ

رسميا.. إيمانويل بيدرو مديرا فنيا لـ ألميريا الإسباني

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم وليد أزارو

تركي آل الشيخ يسدل الجدل حول انتقال اللاعبين المصريين لناديه الإسباني

بعد شراء النادي.. تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا الإسباني.. صور

نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا

ترشيحاتنا

محمد فضل أهلاوي.. عمرو الجنايني يعلق على انتمائه للزمالك

من هو لؤي دعبس صاحب الأزمة الأخيرة مع رئيس الزمالك

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير

عمرو الجنايني يصدم عمومية الجبلاية

عامر حسين يتقدم باستقالته.. والجناينى يعيد تشكيل لجان اتحاد الكرة

بعد حديث عمرو الجنايني.. محمد الطويلة يقاطع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير