بعد عقر 21 أغلبهم أطفال.. إعدام 55 كلباً ضالاً بعزبة الوابور الجديدة بـ الفيوم

تمكَّنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم من إعدام 55 كلباً ضالاً بعزبة الوابور الجديدة التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا.





قاد الحملة الدكتورة عبير السيد عبدالله بمعاونة جمال محمد عيد ، وبحضور المهندس عبدالحميد التونى رئيس الوحدة المحلية بقرية الغرق .





وكان أحد الكلاب الضالة عزبة الوابور التابعة لقرية الغرق التابعة لمركز إطسا قد قام بعقر 21 شخصًا معظمهم من الأطفال.





واتجهت حملة من مديرية الطب البيطرى إلى القرية للتخلص من الكلاب الضالة.





وتمكّنت الحملة من التخلص من 55 كلبًا ضالاً تم إعدامها بالكامل، وحملها فى سيارة لدفنها فى المدافن الآمنة للقمامة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم .