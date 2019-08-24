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التنمية المحلية تكشف موعد صدور قانون المحال العامة.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:01 م
المحال العامة
المحال العامة
محمد القاضي
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة خلال 6 أشهر من إقرار الرئيس للقانون.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب علي المحال العامة تقنين أوضاعها لتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن كافة الأحياء تقوم بمراجعة تراخيص المحال قبل إصدار اللائحة الجديدة.

وأوضح خالد قاسم، أن القانون الجديد يسمح للمحال غير المرخصة خلال العام الأول أن يقوم بالتقديم علي الترخيص وتقنين أوضاعه.

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