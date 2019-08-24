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رئيس الوزراء البحريني يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الهندي ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:55 م
رئيس الوزراء البحريني
رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
أ ش أ

عقد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم جلسة مباحثات مع نظيره الهندي ناريندرا مودي تم خلالها الاتفاق على أهمية توطيد علاقات التعاون بين مملكة البحرين والهند، والارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين شددا على أهمية تعزيز اللقاءات السياسية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع والتعليم العالي والعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة، وتنمية الروابط بين الشعبين الصديقين في إطار جهود اللجنة البحرينية الهندية المشتركة.

كما شهدا تبادل مذكرة تفاهم بين البلدين وإعلان نوايا في عدد من المجالات.

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