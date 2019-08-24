استمرار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بأسوان

قام الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة تفقدية لعدد من المدارس داخل مدينة أسوان شملت مدارس أحمد أبازيد اللغات الرسمية وأحمد طه حسين الثانوية المشتركة ومحمد مكاوى يعقوب لغات إنجليزى ، بجانب مدرسة الشهيد الرائد عمرو فريد عبد الظاهر المتميزة للغات .



يأتى ذلك إستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء أحمد إبراهيم بالمتابعة المستمرة وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019 /2020 .



أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم الإنتهاء من كافة أعمال النظافة والصيانة البسيطة وتركيب المظلات وتجديد الأعلام بهذه المدارس .



وأشار السيد الفيومى إلى أنه تم الإنتهاء أيضًا من زراعة وتهذيب أشجار الحدائق ، بالإضافة إلى أعمال دهان البوابات بألوان شعار الجمهورية وتركيب اللافتات واليافطات الجديدة التى تحمل أسماء المدارس بشكل واضح ومميز .