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رئيس أركان الجيش اليمني: الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:58 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم السبت، على مزيد من اليقظة وترتيب الصفوف لمواجهة المتربصين بأمن واستقرار المحافظة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع قائد محور شبوة، العميد عزيز العتيقي، وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة للاطلاع على مستجدات الأوضاع بمدينة عتق، عقب دحر ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي التي شنت هجوما على المحافظة قبل أن يتم دحرها وتطهيرها من عناصر الميليشيات التخريبية المتمردة..وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وأشاد النخعي، ببسالة وتضحيات الضباط والصف والجنود وأبناء محافظة شبوة الذين كانوا يدا واحدة إلى جوار أبطال الجيش الوطني في التصدي لميليشيات المجلس الانتقالي، التي تعمل جاهدة على خدمة ميليشيات الحوثي بمحاولة إرباك اليمن، مؤكدا في الوقت ذاته أن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبدربه منصور هادي، تتابع المستجدات في شبوة أولا بأول.

وكان قائد محور شبوة وقيادات التشكيلات العسكرية قد تطرقوا إلى مستجدات الأوضاع في مدينة عتق والانتصارات الكبيرة التي حققتها وحدات الجيش الوطني والتي تكللت بتوجيه ضربات قاصمة لميليشيات المجلس الانتقالي ودحرها من مدينة عتق والسيطرة على معسكراتها.

وأكدوا أن معنويات أبطال محور شبوة في أعلى مستوياتهم ومستعدون لأي طارئ، مجددين ولاءهم للقيادة الشرعية وعزمهم على الدفاع عن الوطن ضد القوى المتآمرة.

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