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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 24-8 -2019 .. رحيل حفني وطاهر أبرزها

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:13 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك، وجاءت كالتالي: 

عقد أيمن حفنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

رفض الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اقتراح مسئولي النادي، باستمرار أيمن طاهر ضمن جهازه المعاون بمنصب مدرب حراس المرمى.

اقترب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انتهت أحداث المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض بسداسية نظيفة في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

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