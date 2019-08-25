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الصيادلة: نسقي كل معلومات الأدوية للأطباء

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:01 ص
الدكتورة نجوى هاشم،
الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة
قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، ان اعداد الصيادلة تمثل اكثر من 270 الف ، ويوجد اكثر من 80 الف صيدلة، اي قرابة ثلاث اضعاف العدد، لافتة الى انه من الصعب عدم تواجد صيدلي بالصيدلة لان الباحث ومكتشف الدواء والصانع وشركات الادوية والمراقبة عليها.

واكد هاشم، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الطبيب البشري ليس له علاقة بالدواء، وله توصيف وتشخيص المرض،مضيفة ان كل العالم الدواء به اختصاص الصيدلي، ودليل علي ذلك مستفشيات الاورام، والتي تمارس فيها صيدلة اكلينكية، اسوه بالبلاد العربية والاجنبية.

مضيفة: ان الصيدلي يكون يدا بيد الطبيب، بالعناية المركزة و المررور علي المرضي، مشيرة الي ان الصيدلي هو الذي يقوم بتعديل الجرعات ويقرر متي يأخذ الدواء مع غيرة.

واشارت نقيب الجيزة، ان الطبيب لا يدرس علم الادوية علي مدار فترتة التعليمية، مضيفه ان الطبيب يعلم بالدواء من خلال مندوبي شركات الادوية الا وهو الصيدلي، بتوضيح استخدمات الادوية واعراضها الجانبية والجرعات، كل المعلومات خاصة بالدواء يسقيها الصيدلي للطبيب البشري.

وافادت هاشم، ان الصيدلي يصرف الدواء الخاص بالامراض الموسمية"كالكحة والسعال والبرد والانفلونزا" "الاوتوسي" المسموح بها في العالم كلة، ولا يتطرق الي الامراض التخصصية والتي هي من تخصصات الاستشاريين، وعندما يشعر بان الحالة تحتاج الي طبيب ينصحة بالذهاب اليه.

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