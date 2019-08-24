التعليم: استعدادات كبرى لاستقبال العام الدراسي الجديد.. وتوفير التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إنهم قاموا بكافة الاستعدادات لاستقبال الدراسة وتوفير التابلت لطلاب المرحلة الثانوية مع بداية العام الدراسي في 11 سبتمر القادم.





ونوه، "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إيمان الحصري" في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "DMC" الفضائية، إلي أن تزاحم الأطفال الصغار من زملائهم الأكبر سنا في المدارس قد يسبب الكثير من المشاكل التزاحم الشديد خلال الأيام الأولى، ما دفع الوزارة لتقديم موعد بدء دراسة المرحلة الابتدائية والحضانة أيام عن باقي المراحل.



