الدلتا للسكر: نستهدف التوسع في زراعة البنجر لـ600 ألف فدان

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لزراعة بنجر السكر على مساحة 650 فدانا بمشروع 20 ألف فدان غرب المنيا، ضمن المخطط الاستراتيجي لتعظيم انتاجية السكر المحلي لتلبية احتياجات السوق الوطني والتوجه للتصدير.



قال أبو اليزيد، لـ"صدي البلد"، إن الشركة تستهدف خلال العام المقبل التوسع في التجربة لتصل إلى 3500 فدان، وإعطاء محصول بجودة عالية بمتوسط إنتاجية يقترب من 21 ألف فدان، بالإضافة إلى العمل علي زيادة معدلات زراعة بنجر السكر بحيث تصل انتاجية المناطق المزروعة لـ600 ألف فدان، بنمو يقدر بـ 115 ألف فدان، بالاضافة لتضمين استراتيجية التطوير الزراعي الصناعي بين شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر، وشركات السكر التي تستخرج السكر من "البنجر"، كالشرقية والدلتا و النوبارية والنيل"، ومع معهد تكنولوجيا صناعة السكر، وباقي الجامعات الأخرى بالتعاون مع معهد المحاصيل الزراعية، لتطوير الأصناف والحصول على أصناف جديدة من السكر.



وتستهدف الخطة انتاج متوسط الفدان ما بين 50 إلى 55 طنا من قصب السكر، و 50 طنا من بنجر السكر، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسات لترشيد الري، لإنتاج محاصيل ذات جوده إنتاجية عالية وتكلفة إنتاجية أقل، من أجل عمل توازن في السوق وتخفيض الأسعار.